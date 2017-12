Straten in Oirschot onder water na gesprongen waterleiding

Model uit Oirschot speelt glansrol in clip van top-dj Avicii

22 december OIRSCHOT - Haar acteercarrière is nog pril, maar het begin mag er zijn. Famke van Hagen uit Oirschot, woonachtig in Los Angeles, is een van de twee hoofdrolspelers in de videoclip van ‘You Be Love’, een nummer van de Zweedse top-producer en dj Avicii.