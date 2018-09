Tegenstanders van megastal die bijna niemand wil, doen beroep op rechter

Krullende tenen in Spoordonk. Ondernemer Johan van Hal wil er in het buitengebied een nieuwe stal bouwen voor 16.000 biggen en honderden vleesvarkens. De weerstand is groot. Bewoners, natuurorganisaties en de gemeente Oirschot doen wat ze kunnen tegen de komst van een stal van deze omvang, aan de rand van beschermd natuurgebied de Kampina. De partijen treffen elkaar vandaag -voor de zoveelste keer- in de rechtbank.