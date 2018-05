Van Erf tot Erf; ook in Spoordonk boer en burger dichter bij elkaar

Meedoen aan een project van Milieudefensie? Adri Jonkers geeft eerlijk toe dat hij huiverig was. ,,Je hebt in Nederland een aantal milieuverenigingen en Milieudefensie is – hoe zal ik het zeggen - niet de meest vriendelijke Die zit voor ons in de extreme hoek.”

Toch ging hij overstag. Het doel sprak hem aan: ,,Het dichter bij de burger brengen van waar wij elke dag mee bezig zijn.”

De campagne van Milieudefensie heet ‘Van erf tot erf, hoe wordt ons eten gemaakt?' en probeert meer begrip te kweken tussen boer en consument. Dat gebeurt via ontmoetingen. Willekeurige burgers gaan op bezoek bij boerenbedrijven, waar ze zien hoe groente wordt verbouwd, kaas wordt gemaakt, vis wordt gekweekt en varkens worden grootgebracht. In totaal zijn zo’n 130 interviews gemaakt door 80 personen. Alle verhalen zijn gebundeld en kunnen vanaf donderdag via internet worden bekeken.

Geen discussie

Adri en Mia Jonkers, biologische groentekwekers aan de Broekstraat in Spoordonk, werden gekoppeld aan Toine van den Hurk, lid van Milieudefensie en in het verleden actief SP'er in Oirschot. Er volgde een goed gesprek. Van den Hurk: ,,Insteek was om vooral te luisteren. Milieudefensie wil de ondernemers aan het woord laten. Geen felle discussies.”

Controverse lag bij de ontmoeting met de familie Jonkers sowieso niet voor de hand. Zoals ‘Oirschot Organics’ paprika, tomaten, komkommers, aubergines en courgettes teelt, zou het overal moeten, vindt Van den Hurk. ,,Hier word ik blij van.”

Dat was minder het geval bij andere gesprekken die hij in Oirschot had, zoals met varkensboer Kees van der Meijden. ,,Het was een prettig gesprek hoor", zegt Van den Hurk. ,,Qua technische innovatie en transparantie loopt dat bedrijf voorop. Ik zie de inspanningen en goede intenties. Maar ja, ik blijf tegenstander van bio-industrie en denk dat er maar één oplossing is: minder dieren.”

Ingestort