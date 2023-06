Vandaag helder weer in Oirschot

150 jaar Duits Lijntje: industri­eel erfgoed onder een berg bramen en opschieten­de berken

BOXTEL - Zuinig geweest op een belangrijk stuk industrieel erfgoed? Dat kun je Boxtel, Liempde en Schijndel niet nageven. 150 jaar na de eerste treinrit op het Duits Lijntje tussen Gennep en Boxtel is het spoor overwoekerd met bramen en opschietend lover. Waarom is er niet een speciaal spoorensemble met oude treinstellen, werklocomotief en een handbediende spoorwegovergang intact gehouden zoals in Veghel?