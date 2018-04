Verzetsman in Oisterwijk en Haaren beseft op z'n 94e: 'Ik was kinderlijk naïef'

OISTERWIJK - Verzet kende een prijs, die niet zelden zo hoog als het leven was. Martien van de Weijer overleefde de Tweede Wereldoorlog, maar door zijn werk voor de ondergrondse in Oisterwijk en Haaren miste hij de uitvaart van zijn moeder in Haarlem.

Hij is nu 94 en de tranen schieten nog in zijn ogen als hij over dat offer vertelt. Het is misschien wel de meest ontroerende scène uit de documentaire die Oisterwijk in Beeld op 5 mei in Tiliander vertoont. Van de Weijer, die ook terug kan kijken op een een internationale carrière bij Philips Lichtdivisie, zal de première bijwonen.

Bij de film hoort een 416 pagina's tellende uitgave van het dagboek dat Van de Weijer in de oorlog bijhield. Daarna hield hij het - tot nu - voor zichzelf. Volgens de Oisterwijkse historicus Ad van den Oord, die het dagboek van aantekeningen voorzag, gaat het om fascinerend materiaal.

Quote Het gaat over een jongen die het leven ontdekt en meer avontuur dan gevaar ziet Ad van den Oord ,,We lezen uit de eerste hand hoe het verzet te werk ging, bijvoorbeeld bij het laten ontsporen van een Duitse trein tussen Oisterwijk en Boxtel. Maar het dagboek heeft ook de trekken van een Bildungsroman. Het gaat over een jongen die het leven ontdekt en meer avontuur dan gevaar ziet. En die oog heeft voor de meisjes uit Haaren, waar hij bij de franciscanessen ondergedoken zat." Volgens Van den Oord biedt het dagboek een waarheidsgetrouwer beeld dan memoires van verzetslieden: ,,Bim van der Klei, de leider van het verzet in Oisterwijk, doet het in 1980 bijvoorbeeld voorkomen dat alles georganiseerd en gestructureerd verliep. Bij Van de Weijer lees je dat improvisatie en toeval een grote rol speelden."

Mooi voorbeeld is het verhaal van de overval op het gemeentehuis in Haaren. Het was doorgestoken kaart, bedoeld om het vervalsen van persoonsbewijzen door twee ambtenaren aan het Duitse zicht te onttrekken. Van de Weijer, die net als zijn broer vanuit Haarlem naar Brabant trok om aan de Arbeitseinsatz te ontkomen, deed mee. Ter plekke wilden hij en zijn kornuiten nog wat radio's meenemen. De twee ambtenaren, consciëntieuzer van aard, wilden daar niet van weten.

Marius van den Wildenberg en André Vissers, zo heetten ze, werden later in de oorlog gearresteerd om in een concentratiekamp het leven te laten. Van de Weijer belandde ook in de Duitse cel, maar hij kwam vrij. Als de Duitsers zijn zolderkamertje in het franciscanessenklooster beter hadden doorzocht, was het dagboek boven water gekomen. Het wemelde van de namen en feiten en had dus desastreuze gevolgen kunnen hebben, al begint Van de Weijer zijn dagboek met de mededeling dat het om het werk van een 'fantast' gaat.

'Kinderlijke naïviteit', daar houdt Van de Weijer het anno 2018 op. ,,Over de telefoon heeft hij wel een paar keer gezegd dat het niet zo slim was om in de oorlog een dagboek bij te houden", vertelt Joost van den Berg van Oisterwijk in Beeld. ,,Maar voor de camera hebben we hem dat niet kunnen laten vertellen."

'Wij sloegen waar wij raken konden - dagboek van een verzetsman Brabant 1943-1945' is een uitgave van Stichting het Kwartier van Oisterwijk. Presentatie volgt na vertoning van de documentaire op zaterdag 5 mei vanaf 14 uur in Tiliander te Oisterwijk.

VERZETSSTRIJDERS VAN DE STRAAT

Oisterwijk telt veel naar verzetsstrijders vernoemde straten. Dat inspireerde Joost van den Berg om samen met Ad van den Oord voor Oisterwijk in Beeld de serie 'Verzetsstrijders van de straat' te maken.

Wim van Baast, Willy van Breemen, Wim Brugman, Jan Brunnekreef, Boy Ecury, Harrie Janssen, Jacques Kieft, Bim van der Klei, Gerard van der Linden, Jan Linthorst, Gebroeders Schut, Jopie Smulders, Kapelaan Sleegers, Mark van de Snepscheut en Bet Vos kregen ieder een eigen aflevering.

Van de verzetsgroep van Bim van der Klei, waar Martien van de Weijer deel van uitmaakte, is ook Hans Gerritsen nog in leven. Diens verhalen leidden in 2014 tot de speelfilm 'Schaduwspel'.