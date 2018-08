Vijftig inwoners Oirschot gaan op Miljoenenjacht

Vragenvuur voor Naomi van As en Kim Lammers in Oirschot

15 augustus OIRSCHOT - Honderd kinderen stelden woensdagmiddag honderd vragen aan voormalig topsporters Kim Lammers en Naomi van As. Beide ex-internationals waren gestrikt door de organisatie van de Jumbo Hockeydagen. ,,Dit is je kans, je kan me alles vragen”, zei Naomi.