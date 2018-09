Weg weer vrij na ongeval op A58 tussen Oirschot en Moergestel, meerdere mensen gewond

Politie zoekt doorrijder na aanrijding in Oirschot

20 september OIRSCHOT - Twee minderjarige fietsers zijn vrijdagmiddag rond 15.30 uur aangereden door een personenauto op de ophaalbrug over het kanaal aan de Beerseweg in Oirschot. Dat meldt de politie donderdagmiddag. De veroorzaker is doorgereden.