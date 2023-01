Weggeefkastjes of ruilwebsites gezocht: WIJzer Oirschot wil krachten bundelen

,,We willen alle burgerinitiatieven rondom dit thema bij elkaar brengen”, zegt Laura van der Leeden, sociaal cultureel werker welzijnsorganisatie WIJzer Oirschot. ,,We weten dat er in de gemeente iemand is die een weggeefkastje aan huis heeft. Daarin staan spulletjes die mensen gratis mee kunnen nemen. Maar misschien zijn er meer mensen die dat hebben. Er zijn ook mensen die een facebookpagina hebben waar bijvoorbeeld spullen geruild kunnen worden.”

Meld je initiatief

,,Tijdens de bijeenkomst willen we inventariseren welke initiatieven er al in Oirschot, Spoordonk en De Beerzen zijn. Ook kijken we graag samen óf en waar we elkaar hierin kunnen versterken en of er mogelijk nog nieuwe initiatieven ontwikkeld kunnen worden. Vervolgens willen we dat communiceren naar de mensen die het nodig hebben. Dus bij deze de oproep om je initiatief kenbaar te maken. Verenigingen of stichtingen die zich rondom dit thema inzetten voor mede-inwoners zijn ook van harte welkom.”

Bij WIJzer Oirschot kunnen mensen terecht voor vrijwilligerswerk en activiteiten voor en door volwassen en jongeren zodat iedereen mee kan doen. Ook als er vragen zijn over bijvoorbeeld financiën, wet-en regelgeving, maatschappelijk werk, WMO, opvoeden en opgroeien en vluchtelingenwerk. Van der Leeden: ,,Mensen kunnen ons telefonisch bereiken of binnenlopen op ons adres aan de Oude Grintweg 3b in Oirschot.”

De bijeenkomst ‘inventarisatie burgerinitiatieven’ wordt gehouden op dinsdag 24 januari van 19.00 tot 21.30 uur. Locatie is Hart van Spoordonk, Bernadettestraat 2. Aanmelden mag, maar hoeft niet. Meer informatie kan men verkrijgen bij l.vanderleeden@wijzer-oirschot.nl.