94-jarige Martien van de Weijer is verguld met documentaire over zijn verzetsverleden in Oisterwijk en Haaren

De film, een productie van Oisterwijk in Beeld in samenwerking met historicus Ad van den Oord, beleefde op 4 mei zijn première in Tiliander. 'Ik wilde die Duitsers weghebben', luidt de titel. Van de Weijer was in de oorlog een van de kopstukken uit de verzetsgroep rondom Oisterwijker Bim van der Klei. Van de Weijer was ondermeer betrokken bij het laten ontsporen van een Duitse trein, tussen Oisterwijk en Boxtel. Ook van de in scène gezette overval op het gemeentehuis van Haaren kan Van de Weijer nog getuign. Van zijn verzetsdaden hield Van de Weijer in de oorlog een dagboek bij. Onder de titel 'Wij sloegen waar wij raken konden' is dat dagboek nu ook uitgegeven door de Stichting het Kwartier van Oisterwijk.