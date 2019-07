Aanmaakblokjesfabriek Fire-up in Oisterwijk brandt af, deel van het pand staat op instorten

UPDATE Frits Hekker, het gezicht van de oorlog in Oisterwijk, is op 92-jarige leeftijd overleden

16:33 OISTERWIJK - Op 92-jarige leeftijd is Frits Hekker overleden. De geboren Bosschenaar, die zelf als marinier van '45 tot '48 in Nederlands-Indië diende, was vele jaren het gezicht van de oorlogsherdenkingen in zijn woonplaats Oisterwijk.