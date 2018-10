Aanrijding in Oisterwijk, een bestuurder lichtgewond

OPEN BRIEF The Inside kiest in Oisterwijk de tegenaan­val met Intents aan zijn zij

7:05 OISTERWIJK - ‘Demonisering’, ‘alleen maar negativiteit in superlatieven’, ‘verre van de realiteit’. In scherpe bewoordingen zet The Inside zich in Oisterwijk af tegen omwonenden die over geluidsoverlast klagen.