ABN AMRO sluit zijn kantoor aan de Dorpsstraat in Oisterwijk

Reden is het drastisch afgenomen aantal klantbezoeken. De opmars van digitaal bankieren en beeldbankieren maakt een balie overbodig. Wie nog wel naar de bank wil, wordt verwezen naar de Heuvelring 88 in Tilburg. Een geldautomaat voor opnamen en stortingen is er ook aan de Eikenbosch 8 in Berkel-Enschot. Op deze locatie komt na de sluiting van het kantoor in Oisterwijk ook een sealbagautomaat.