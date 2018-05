Acht struikelstenen voor joodse kermisfamilie in Moergestel gelegd door Gunter Demnig

Hij deed dat in het wegdek bij de kruising van het Rootven en de Prinses Margrietstraat. Vlakbij streek in het begin van de oorlog de joodse kermisfamilie Busnac-Frankenhuis met haar woonwagen neer. Het zoontje Robert werd ook in Moergestel geboren. Alle acht leden van het gezin zouden in de oorlog vermoord worden in de concentratiekampen van de Duitsers.