Ad en Gerda, de parelhoenders van Oisterwijk, mogen tot de laatste snik op hun veestapel blijven zitten

INGEZONDEN BRIEF 'De bodemloze put van de cultuurcen­tra van Oisterwijk en Moergestel'

7:52 MOERGESTEL - Moergestelnaar Ruud van de Ven, in de vorige raadsperiode fractievoorzitter van Algemeen Belang in de gemeenteraad van Oisterwijk, geeft in een ingezonden brief zijn kijk op de stand van zaken bij de beide cultuurcentra, Tiliander en Den Boogaard. Als kop zette hij erboven: 'De bodemloze put van de cultuurcentra van Oisterwijk en Moergestel'.