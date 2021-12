Airco unit valt van vrachtwagen en blokkeert weg in Oisterwijk

Nu gemeente­pils, maar als het moet kan de nieuwe dorpspomp in Oisterwijk zo op een fustje bier

OISTERWIJK - Het goede nieuws is: ook uit de nieuwe dorpspomp kan bier worden getapt. Als het moet hoor, want nu komt er gewoon gemeentepils uit. Ondernemer Albert Jakobsen heeft zich vijf jaar lang sterk gemaakt om de pomp weer terug te krijgen in het centrum. ,,Dit is toch wel heel leuk natuurlijk.”

19 november