Alleen de leiding van Wonderland in Oisterwijk heft een klaagzang aan: 'Wè is ut héét'

Drie kerkuil­tjes smoren te Oisterwijk in hun nest: hitte raakt de natuur hard

3 augustus OISTERWIJK - Ook de natuur zucht onder de hitte en de droogte. Een trieste illustratie daarvan troffen leden van de kerkuilenwerkgroep van IVN Oisterwijk donderdagavond aan. Drie uiltjes in een nestkast op een boerenerf in het buitengebied van Oisterwijk hebben het in deze extreme omstandigheden niet gered.