Alweer grote puinhoop op Baksevenweg in Heukelom: wie dumpte daar 10 kuub aan afval?

HEUKELOM – Op de Baksevenweg in Heukelom was het zaterdagochtend vroeg één grote puinhoop. Er bleek daar een grote hoeveelheid aan afval te zijn gedumpt. De politie is naarstig op zoek naar getuigen en in het bijzonder naar de man of vrouw die de spullen heeft achtergelaten.