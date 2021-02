Ambulance vast op grasveld in Oisterwijk, brandweer bevrijdt ziekenwagen

Verkiezin­gen in coronatijd? Stemmen in poppodium 013 of rijdend door de dri­ve-thru

19 januari TILBURG - Vanwege corona worden de landelijke verkiezingen in maart anders dan anders. Met in Tilburg nieuwe stembureaus als 013 en een drive-thru in de Reeshof, maar ook met looplijnen, stem-straten en ontsmette potloden.