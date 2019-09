Andy en Mike staan op de Belvertshoeve in Oisterwijk steeds steviger in hun schoenen

Pv­dA-Kamerleden op de bres voor Haarendael

10:53 HAAREN/DEN HAAG - Het is onwenselijk dat er jarenlang geen onderhoud wordt gepleegd aan historische monumenten. Dat vinden de Tweede-Kamerleden Henk Nijboer en Attje Kuiken van de PvdA. Zij hebben over het afbranden van rijksmonument Haarendael in Haaren Kamervragen gesteld aan minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.