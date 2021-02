Anna Jooss (70) ontsnapte uit een sekte: ‘Ik zou m'n familie nooit meer mogen zien’

Jooss was 34 jaar en had haar leven goed op orde met haar man en twee dochters. Haar schoonzusje kreeg een relatie met een paragnost die vaak over de vloer kwam. Ze raakten goed bevriend. ,,In de zomer kwam hij met het prachtige idee om samen in een klooster in Limburg te gaan wonen. Met ons en nog andere mensen. Hij wilde daar een leefgemeenschap starten,” vertelt Jooss.