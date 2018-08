Ans de Boer uit Oisterwijk wandelt voor de 50e keer de Airbornetocht: 'Die oorlog loopt mee met mijn leven'

Ze beklemtoont dat het in Oosterbeek niet gaat om een prestatie, maar om een herdenkingstocht. ,,We gedenken onze bevrijders en herdenken onze vrijheid. In onze beleving zijn alle gesneuvelden helden. Die Airbornetocht zit de Oosterbekers onder de huid. Bij de Slag om Arhem was ik een jaar. Ik ken de gebeurtenissen uit de verhalen van mijn ouders. Die oorlog loopt mee met mijn leven. Heel Oosterbeek moest evacueren. Wij kwamen terecht in Kootwijkerbroek. Daar beviel mijn moeder in maart '45 van een tweeling. Couveusekindjes. Een couveuse was niet beschikbaar, maar de tweeling heeft het gered. Terug in Oosterbeek, moesten mijn ouders helemaal opnieuw beginnen. Zo waren bijna alle voordeuren uit de huizen verdwenen. Er is in Oosterbeek ook man tegen man in de loopgraven gevochten. Die deuren dienden voor versterking van de loopgraven."