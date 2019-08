Appartementen langs de Baerdijk hangen nog in Oisterwijk

Oister­wijks echtpaar kan het huis voorlopig niet in: ‘Rook en roet doen veel’

12 augustus OISTERWIJK - De middag na de nachtelijke brand lijkt het woonhuis aan de Gender in Oisterwijk niet al te veel averij opgelopen te hebben. Toch prijst de 62-jarige bewoner zich niet gelukkig: ,,Rook en roet doen veel. Experts moeten de schade nog bepalen, maar dat wij er voorlopig niet in kunnen is zeker. Het zal vannacht een hotel worden.”