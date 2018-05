Arend Auto trekt naar de autoboulevard in Tilburg: weg uit Oisterwijk, Goirle blijft wel open

Vier minderjari­ge jongens opgepakt na inbraak en diefstal Oisterwijk

12:09 OISTERWIJK - De politie in Oisterwijk heeft maandagochtend vier jongens aangehouden wegens een inbraak in een schuur achter een woning aan de Pastoor van der Meijdenstraat. Eén jongen werd ter plaatse opgepakt. De anderen waren toen al gevlogen, maar konden later worden aangehouden.