Arnoud-Jan Bijsterveld vertelt in Moergestel over struikelstenen en Holocaust

De lezing is een initiatief van WieKentKunst, dat dit jaar draait om het lot van de joodse kermisfamilie Busnach-Frankenhuis, die in het begin van de oorlog in Moergestel neerstreek. De Duitse kunstenaar Gunter Demnig komt 1 mei naar Moergestel om acht struikelstenen voor de familie te leggen. ,,Een mens is pas vergeten als zijn naam is vergeten”, zegt Arnoud-Jan Bijsterveld over de betekenis van struikelstenen. Bijsterveld schreef het boek ‘House of Memories’. De titel verwijst naar zijn eigen woonhuis in Tilburg, waar in de Tweede Wereldoorlog een joodse familie woonde. Zoon Bertram Polak werd door de Duitsers vermoord in Auschwitz.