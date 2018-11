ASVZ lost Amarant af bij de Kerkhovense Molen in Oisterwijk

De molen wordt sinds jaar en dag gebruikt als dagbesteding voor een tiental cliënten van Amarant, die in de winkel of in de tuin werkten. ,,Alle lof voor hun werk", benadrukt Van Empel. ,,Het probleem zat 'm in het maken van afspraken met de organisatie. We hebben samen afgesproken daar niet te veel over te zeggen. We is het zo dat we de laatste vier jaren veel meer toeloop van bezoekers hebben gekregen. Amarant kon zijn werkwijze daar niet op aanpassen. Dan is het beter om afscheid van elkaar te nemen.”