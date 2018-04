Autistische zoon inspireert Stadsdichter van Oisterwijk: 'Een kind zoals jij'

OISTERWIJK - 'Het is een nogal persoonlijk gedicht, omdat onze oudste zoon onlangs gediagnosticeerd is met ASS (autisme spectrum stoornis)', zo leidt Aniek Beemer-Verbraak haar jongste bijdrage als Stadsdichter van Oisterwijk in.

'Een kind zoals jij' heet het. Beemer-Verbraak schreef het naar aanleiding van Wereld Autisme Dag, die 2 april plaatshad. 'Sinds de diagnose zijn we als ouders veel aan het lezen over autisme en in gesprek met ouders van kinderen met dezelfde ontwikkelingsstoornis. Bovendien voel ik als ouder op de een of andere manier een soort drang om meer aandacht en begrip van anderen te krijgen voor autisme. Als Stadsdichter van de Gemeente Oisterwijk probeer ik enige aandacht voor autisme met dit gedicht te krijgen.'

Lees ook Oisterwijkse stadsdichter schrijft ode aan haar voorganger Jan van Rijthoven Lees meer

Een kind zoals jij

Je verzamelt knuffels, liefst kleine diertjes of gekke wezentjes

en elke week is er weer een ander favoriet.

Die moet dan mee naar bed het liefst ook mee naar school,

maar dat mag helaas niet tot jouw verdriet.

Je ruikt aan nieuwe dingen; snoepjes en ander eten, speelgoed

en zelfs mensen. Je kunt net zo goed ruiken als een speurhond.

En staat het je niet aan, dan horen we ‘Je stinkt!’ ‘Gatsie,

wat stinkt dat!’ ‘Ik eet dit stinkerige niet!’ Jij zegt het terstond.

Je maakt snel en makkelijk contact. Maar wat er ook gedaan

gaat worden; jij bepaalt, jij bent de baas.

Want zo weet je wat er gebeurt. Dat zorgt weleens voor ruzie, onbegrip

en verdriet. Een gesprekje of snoepje bieden dan soelaas.

Op het schoolplein of in een park zoek jij de jongsten of de oudsten.

Zij stellen weinig eisen aan jou, dus met hen kun je het beste spelen.

Je gooit je charmes in de strijd en zo zijn je ‘tijdelijke’ speelmaatjes

bereid om alles wat je maar wil met je te delen.

Stofzuigers vind je vervelend, net als boormachines en andere herriemakers.

Je knuffels moeten klein en zacht zijn, vooral zacht net als je kleren.

Kijk je tv of speel je games dan lijk je ons niet te horen, maar voor

moeilijke taakjes moet het juist weer stil zijn, anders kun je je niet concentreren.

Pretparken vind je het einde als je maar weet welke attracties er zijn,

hoe ze eruit zien, in welke we gaan en hoe het dan gaat.

In slaap komen is lastig voor je met alle indrukken nog in je lijf. Ook ben je

bang voor het donker, dus zeg je altijd ‘als je het licht maar aan laat!’

Als je in een praatbui bent en me van alles wil vertellen, word je plots stil en

zeg je ‘mama, ik weet het niet meer, mijn hoofd zit zo vol!’

Ik weet inmiddels dat wat je hoort, ruikt, voelt en ziet je kan overweldigen. En dan zijn

er ook nog zoveel gedachten. Wat gaat er toch allemaal om in je mooie bol?