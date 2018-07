Auto in brand op A58 bij Moergestel, weg is weer vrij

MOERGESTEL - Op de A58 bij Moergestel is woensdag rond 08.00 uur een auto in brand gevlogen. De snelweg was even helemaal dicht in de richting van Tilburg, vanwege de dikke rookwolken. Inmiddels is de weg weer vrij.