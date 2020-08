Auto met vier inzittenden botst op boom in Moergestel

Auto slaat over de kop na botsing in Moergestel

30 juli MOERGESTEL - Twee personenauto's zijn donderdagmiddag met elkaar gebotst op de kruising van de Pijnendijk met de Eindhovenseweg in Moergestel. Hierna sloeg een cabrio over de kop. Een van de bestuurders raakte gewond en is met de ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.