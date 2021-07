Auto's botsen op elkaar in Oisterwijk, man raakt gewond

Tijdens het achteruitrijden zag de man een auto over het hoofd. Voor de vrouw in de andere auto was het te laat om uit te wijken. Door de klap schoot de achteruitrijdende auto door en kwam in de bosjes van het tankstation terecht. De man had last van zijn rug en nek en is per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Vanmorgen omstreeks 11:30 heeft er een aanrijding plaatsgevonden op de Moergestelseweg Oisterwijk. Een oudere automobilist rijdt over de Moergestelseweg Waarna hij de afslag van de uitrit van het tankstation pakt. Dit bleek de verkeerde afslag te zijn hij moest de volgende afslag naar de parkeergarage van het appartementencomplex hebben. Niet vermoedend reed de automobilist achteruit en zag daar bij een auto op de hoofdweg over het hoofd. De vrouw in die auto kon de man niet meer ontwijken waarna een aanrijding volgende. Door de klap schoot de auto van de man door en kwam in de bosjes van het tankstation terecht. Politie en twee ambulances kwamen met spoed ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De man in de auto had last van zijn nek en zijn rug. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis in Tilburg vervoerd. De politie onderzoek te zaak en een berger komt ter plaatse om de ravage op te ruimen.