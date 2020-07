Auto slaat over de kop na botsing in Moergestel

Oisterwijk verkoopt dubbel nee aan horeca: geen winterter­ras, geen boombanken

13:00 OISTERWIJK - Het uitgebreide terras, door toedoen van corona, is deze zomermaanden ook in Oisterwijk een succes. Maar een ‘winterterras’ zit er langs De Lind niet in. Nee heeft de gemeente ook verkocht aan de ondernemers die zich hadden verheugd op vijf zitbanken rond een boom bij hun terras.