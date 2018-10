Autocrosser vernielt twee zerken op begraafplaats van Moergestel: 'Hier kan ik met mijn pet niet bij'

VIDEO Vrachtwa­gen met duizenden liters xtc-afval aangetrof­fen in Oisterwijk

9:31 OISTERWIJK - Op de Sportlaan in Oisterwijk is in de nacht van zaterdag op zondag een vrachtwagentje vol XTC-afval gevonden. In een volgens de politie gestolen vrachtwagen troffen agenten drie IBC-vaten aan: per stuk goed voor duizend liter drugsafval. Dat gebeurde rond 00.50 uur, ter hoogte van RKSV Oisterwijk.