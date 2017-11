Automobilist klapt vol op truck in Moergestel

Tilburgse molenaar Hub van Erve naar Seoul voor UNES­CO-no­mi­na­tie

27 november TILBURG - Molenaars in heel Nederland wachten op 7 december gespannen op bericht vanuit Zuid-Korea. Op de UNESCO-conventie in Seoul wordt dan namelijk bekendgemaakt of het molenaarschap op de lijst voor immaterieel erfgoed komt te staan. Hub van Erve, sinds jaar en dag molenaar op de Kerkhovense Molen in Oisterwijk, mag de voordracht gaan verdedigen.