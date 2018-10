Automobiliste botst op scooter in Oisterwijk, scooterrijder naar het ziekenhuis

Team uit De Bunders wint eerste Parelkwis van Oisterwijk

7 oktober OISTERWIJK - De eerste Parelkwis, die vorige week zaterdag Oisterwijk in zijn greep had, is gewonnen door Dbwhb ('De Bunders Waren Het Beste'). Achter die mysterieuze afkorting gaat een team uit De Bunders schuil. Döllekesgat United is tweede geworden, De Molenparels derde.