Azerbeidzjan opent museum over Oisterwijker Mamed Mamedov

Als dwangarbeider van de Duitsers belandde Mamedov in de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Hij kwam uiteindelijk in Oisterwijk terecht. Na de oorlog bouwde Mamedov zijn leven op in Oisterwijk en deed daar veel vrijwilligerswerk. Hij trouwde en vond werk bij de schoenfabriek. Mamedov richtte in 1956 een politiehondenvereniging op in Oisterwijk genaamd Altijd paraat. Ook was hij jarenlang jeugdtrainer bij SV Nevelo. Voor zijn activiteiten als vrijwilliger werd hij koninklijk onderscheiden in 1996. In 2012 werd een monument onthuld in zijn oude straat, de Rijckevorsellaan in Oisterwijk. Ook werd een pad in Oisterwijk omgedoopt tot Mamed Mamedovpad.