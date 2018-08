Baerdijk roept politiek in Oisterwijk op om appartementencomplex tegen te houden

Meijer herinnert aan een vorig bouwplan voor appartementen op de locatie van de kartonnagefabriek. Dat kwam niet langs de politiek. 'De gemeente heeft daarop in 2014 het onafhankelijke bureau Site Urban Development opdracht gegeven een onderzoek in te stellen om te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een door alle betrokkenen gedragen plan met niet multi-interpretabele uitgangspunten', schrijft Meijer in een brief aan het Brabants Dagblad. 'Daarin is Site grotendeels geslaagd, hetgeen resulteerde in het raadsbesluit van 2015 dat neerkomt op: aan de Vloeiweg 2 stadswoningen, aan de Baerdijk 6 eengezinswoningen, 1 woning op perceel Rode Brugstraat 3 en op het terrein van de erven Koster 4 royale woningen.'