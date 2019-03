Balletje balletje in de gemeenteraad van Oisterwijk

OPINIEOISTERWIJK - Maart 2018, een debat bij MTV, de lokale omroep van Moergestel, tussen de lijsttrekkers van de partijen die deelnemen aan de verkiezingen voor de gemeenteraad. Ik wil u drie treffende citaten voorhouden. Het zijn uitspraken van enige lijsttrekkers in die uitzending. Let wel: dit was vóór de verkiezingen!

Carlo van Esch (PGB): 'Geen coalitie-oppositie denken, met wethouders moeten sollicitatiegesprekken worden gehouden.’ Guus Mulders (CDA): ‘Een bedrijventerrein is voor bedrijven, niet voor evenementenhal, dat zal het CDA niet steunen.’ Jan de Laat (PrO): ‘Er zijn wel verkeerde keuzes gemaakt in het verleden, die verkeerde keuzes wil ik herstellen.’ (dit gaat over wethouders!)

Lees ook PREMIUM Jan de Laat wil ook aan verkiezingen in Oisterwijk mee gaan doen Lees meer

Alle lijsttrekkers verkondigden dat de burger meer moest worden betrokken! Daar deed men het uiteindelijk allemaal voor. Met accentverschillen in het programma, maar de afgelopen vier jaar was het niet goed gegaan, het moest anders! Laat de citaten even op u inwerken en vergelijk ze eens met de praktijk van nu.

Volledig scherm De vijf lijsttrekkers van Oisterwijk bij de verkiezingen van 2018 (vlnr): Jan Jonkers (AB), Jan de Laat (PrO), Carlo van Esch (PGB), Anne Cristien Spekle (VVD) en Guus Mulders (CDA). © Tom Tacken/BD

Laten we kort zijn, er blijft van die uitspraken en beloftes zelden iets over na de verkiezingen. Wordt de burger nu meer gehoord? Is het coalitie-oppositie denken weg? Hebben we nu capabele wethouders en zijn de verkeerde keuzes uit het verleden hersteld?

Dat de politiek niet vies is van een ‘demoversie’ in verkiezingstijd, die niet veel met de dagelijkse praktijk te maken heeft, is bekend. Maar sommigen maken het toch wel heel erg bont. Zo kunnen alle partijen die zo tamboereerden op meer betrokkenheid van de burger meteen op het strafbankje wat mij betreft.

Het CDA blinkt uit in duidelijkheid vóór de verkiezingen, maar is in de praktijk van alledag nu behoorlijk afgedwaald van hun beloftes. De TomTom doet het niet meer bij het CDA en daardoor wordt er in de raad steeds meer onzin verkondigd en is het CDA van vóór de verkiezingen een fata morgana gebleken.

Lokale Cameretten

Dan het Koningsnummer van deze lokale Cameretten: er kan geen twijfel over bestaan dat Jan de Laat de winnaar is van deze cabaretprijs. In de jury zitten niet de inwoners, kiezers van Oisterwijk, maar de niet-gekozen mede-ambtenaren die de Kieswet erop hebben nageslagen. Ja, de heer De Laat had de meeste stemmen op lijst van PrO (hij was lijsttrekker!!), dus volgens de Kieswet kan hij nu de zetel van ex-partijlid Ruud van der Star overnemen. En dat is zuur, heel zuur en ook heel onethisch. Waarom?

Omdat Jan de Laat vorig jaar na twee maanden wethouderschap namens PrO er de brui aan gaf. De redenen die rondzongen (mes in de rug door partijgenoot etc.) waren vooral lachwekkend. Wat een pathetische vertoning. Jan de Laat bleek, naar mijn persoonlijke mening, ten minste één maatje te klein om het wethouderschap goed te vervullen. Het bovenstaande citaat ‘dat er in het verleden veel verkeerde keuzes waren gemaakt, die hij wilde herstellen’ kreeg nu wel een heel aparte lading.

Quote Door strak doorvragen kreeg Ruud van der Star boven water dat het college collectief had gelogen Han Koopmans

Dus wat deed Jan de Laat? Hij gaf zijn partij en meer speciaal een partijgenoot de schuld van het vertrouwen dat hij zo node miste en zag geen andere oplossing dan zijn ontslag aan te bieden. Wat een ongelooflijke onzin! Door strak doorvragen, zoals het een raadslid betaamt, kreeg Ruud van der Star boven water dat het college collectief had gelogen over wie nou de opdracht had gegeven voor het meermaals voortijdig uitkeren van subsidiebetalingen aan Tiliander.

Het college moest op een moment toegeven dat het (en het vorige college) wel degelijk zelf opdracht had gegeven voor die betalingen en niet een ambtenaar, zoals het college eerst beweerde. Een grove leugen, een doodzonde in de politiek, dat muisje moest toch een staartje hebben? Nee hoor. Het college dobberde vrolijk door zonder Jan de Laat, die weigerde enig commentaar op de kwestie te geven of zijn eigen (niet) handelen daarin. Jan koos voor een hunebed wat zijn politieke verleden betreft en legde géén verantwoording af. Het restant van het college keek niet in de spiegel.

Opnieuw een slag voor PrO

Tot het moment dat Ruud van der Star zijn raadslidmaatschap opgaf. Opnieuw een slag voor PrO. Een van de meest ervaren en gedreven raadsleden stapt op. Een aderlating voor het toch al zo geplaagde PrO. Dat slaat een flink gat in de fractie, het vertrek van iemand die zo’n dossierkennis heeft, altijd doorgaat, een enorme ervaring heeft en graag jonge raadsleden bijstaat. Een verlies voor PrO, de raad en Oisterwijk.

Lees hieronder verder

Volledig scherm Het college van Oisterwijk zoals dat na de verkiezingen van 2018 aantrad. Vlnr: Peter Smit (Algemeen Belang), Jan de Laat (PrO), Dion Dankers (PGB) en burgemeester Hans Janssen. © Tom Tacken/BD

En wat krijgen we terug? Jan de Laat!!! De man die ertussenuit kneep toen het hem teveel werd, die grote woorden sprak over de ‘verkeerde keuzes in het verleden als het om wethouders ging’, zelf precies twee maanden volmaakte en vervolgens vertrok via de zijdeur en absoluut stilzwijgen in acht nam.

Jan de Laat neemt een zetel in die hem rechtens toekomt, maar hij handelt daardoor volstrekt niet moreel en ethisch absoluut onaanvaardbaar. Dit is niet integer en zo valt de raad van Oisterwijk langzaam maar zeker krakend in elkaar.

Het raadsakkoord bij het grofvuil

Het CDA heeft inmiddels het raadsakkoord bij het grofvuil gezet, de VVD had het nooit geaccepteerd en PGB breekt zich nu ongetwijfeld het hoofd over hoe het raadsakkoord nog in stand te houden. En het college ziet het met een stiekem lachje allemaal aan. Maar u en ik, als inwoners van Oisterwijk, zijn de spreekwoordelijke klos. En dat komt door ego’s, intriges en minkukels. Dat belooft wat voor de toekomst! Als u het nog kunt volgen als gewone burger van Oisterwijk, dan houd ik mij aanbevolen.

Let wel: er zijn nog meer en venijniger voorbeelden van niet-integer handelen, niet alleen in de raad. Daarover later meer, als ik de kans krijg van de media.