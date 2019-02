Ballonnen oplaten wordt taboe in Oisterwijk

Dat vooruitzicht was voor PrO aanleiding om een motie met dezelfde strekking in te trekken. Dat ging wel met enige aarzeling gepaard. Janssen zei niet alleen ‘we gaan dit al doen', maar sprak later ook ‘het kan anders van opzet zijn dan wat er nu ligt'.

De VVD had sowieso haar twijfels. Con van Beckhoven vroeg zich af of een Oisterwijks kind dat een ballon van een winkelier krijgt en die vervolgens weg laat vliegen, straks bekeurd gaat worden. Hij wees er ook op dat ballonnen een symbolische functie hebben, bijvoorbeeld om iemand na een stille tocht te herinneren.

Verschillende gemeenten zijn er al toe overgegaan om het oplaten van ballonnen in de ban in de ban te doen. Overweging is dat ze in de natuur en in de zee belanden en zo in de maag van dieren terecht kunnen komen.