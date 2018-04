Bart van Knegsel neemt Beuken Haeghe in Moergestel over: zijn derde groepsaccommodatie in de regio

Van Knegsel gaat aan hun bedrijfsvoering weinig veranderen: ,,Op 1 mei nemen we de exploitatie over. Misschien dat we wat minder nadruk op de bed and breakfast gaan leggen. Het is een ideale locatie voor cursussen en managementtrainingen, maar Beuken Haeghe is ook een officiële trouwlocatie." Ook buiten Brabant heeft Van Knegsel ijzers in het vuur. Hij maakt deel uit van een samenwerkingsverband van recreatieondernemers onder de noemer De Nieuwe Klasse. In Limburg, Duitsland en Frankrijk beschikt de groep over verblijfsaccommodaties.