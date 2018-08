BBQ Pop is in Moergestel meer dan swingen bij de barbecue

The Blues Sparks

Op de vijfde editie van BBQ Pop worden optredens binnen in Den Boogaard afgewisseld met optredens buiten op het Sint Jansplein. The Blues Sparks, met de Moergestelse gitarist Harm de Ruiter, bijten zaterdag om 17 uur de spits af. Juicy Lucy and the Woodpeckers, Holsaby, Far From Over, Pyro, Jim Booth en Van Got Los gaan door tot na middernacht. Voor de kinderen is er onder meer een rap-workshop en staat een springkasteel opgesteld. Sjoop & Skrien en 't IJsboerinneke cateren aan de zijde van de barbecue.