Bejaarde automobiliste knalt tegen garagemuur in Oisterwijk

De oudere vrouw wilde rond 13.00 uur wegrijden uit een parkeerplaats aan het Torenpad in Oisterwijk. In plaats van achteruit reed ze per ongeluk vooruit het plantsoen in en kwam ze vast te zitten. Om zichzelf uit het plantsoen te bevrijden zette ze de auto in achteruit en gaf ze hard gas. Hierdoor kwam ze weliswaar vrij uit het plantsoen, maar reed toen in volle vaart achteruit tegen de gevel van de garage.