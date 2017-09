Belastingdienst moet terugbetaalregeling met Moergestelse moeder versoepelen

UPDATE: Directeur licht ontslag bedrijfsleider Den Boogaard niet toe

11:40 MOERGESTEL - 'Met moverende redenen zijn we tot dit besluit gekomen. Hierbij zijn we uiteraard niet over één nacht ijs gegaan. Over de inhoud doen wij verder geen uitspraken. Wel kunnen we vermelden dat Den Boogaard zijn huidige functie gewoon blijft vervullen en wij de toekomst waarborgen en tevens zullen zorgen voor continuïteit.'