Belg ontwijkt politiecontrole in Oisterwijk en brengt zichzelf flink in de problemen, agenten vinden drugs en taser

OISTERWIJK/UDENHOUT - Een 41-jarige man uit het Belgische Bergen werkte zichzelf donderdag behoorlijk in de nesten. Op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk probeerde de man onder een politiecontrole uit te komen door zijn voertuig om te gooien. Agenten wisten de Belg echter op de Kreitenmolenstraat in Udenhout alsnog staande te houden.