Belversven bloeit na kaalschrapen oever straks weer prachtig op

Touring­cars voor Robèrt van Beckhoven hinderen bewoners op KVL-ter­rein in Oisterwijk

29 november OISTERWIJK - Met meesterbakker Robèrt van Beckhoven heeft Oisterwijk een Bekende Nederlander in huis. Daar kunnen de buren van zijn bakkerij op het KVL-terrein dan ook over meepraten. Touringcars gevuld met fans van Robèrt zorgen in de woonwijk voor overlast.