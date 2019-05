Bestuurder (23) botst in Oisterwijk, vlucht in paniek weg maar komt later weer terug

Automobi­list richt ravage aan met botsing met platte­grond­bord in Oisterwijk

10:33 OISTERWIJK - Een automobilist heeft zondagavond een ravage aangericht op de Pannenschuurlaan in Oisterwijk nadat hij de macht over stuur verloor en tegen een plattegrondbord botste. Daarna sloeg hij op de vlucht richting de N65. Korte tijd later had hij contact met de politie over het incident.