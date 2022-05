Bestuurder van Jaguar met spoed naar ziekenhuis na botsing tegen lantaarnpaal in Oisterwijk

Derde klasse B Trinitas zet monstersco­re neer tegen laagvlie­ger TGG, Job Viellevoye beleeft goede middag en maakt er vijf: ‘Hij doet niet onder voor Hornkamp van Willem II’

Job Viellevoye had de middag van zijn leven. Hij maakte vijf doelpunten in de 8-0 overwinning tegen TGG. Zijn trainer Pierre van Nerkel durfde zelfs zo ver te gaan om hem te vergelijken met Eredivisie-spits Jizz Hornkamp van Willem II. Of hij dat niveau haalt is nog maar de vraag, maar hij maakte ondertussen al zeventien doelpunten in twintig wedstrijden.

