Beukenhaag staat tussen automobilist en fietser in: zondag ging het écht mis in Moergestel

Moers Midden

Het slachtoffer was de laatste van een groepje van drie cliënten van Amarant die de weg overstaken. Ze waren samen met een begeleider een middagje fietsen. ,,Alle drie waren ze zeer verkeersveilig", benadrukt Guus Janssen, locatiemanager van Moers Midden. ,,Het slachtoffer fietste ook vaak zonder begeleiding. De medewerker heeft voor het oversteken alle drie ook goed gewaarschuwd om op te letten. Helaas is het toch fout gegaan." Volgens Janssen is de medewerker niets te verwijten. Er is voor haar wel traumanazorg geregeld, terwijl de eigen gedragskundige zich om de andere bewoners zal ontfermen.