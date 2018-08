Bewoner zet hardrijders van de Tilburgseweg in Oisterwijk op de raadsagenda

Geanonimiseerd staat de brief tussen de ingekomen stukken voor de gemeenteraadsvergadering in oktober. De aanwonende schrijft dat hij al vanaf 2016 bezig is de veiligheid in de Tilburgseweg te verbeteren. Automobilisten zouden niet beseffen dat niet harder dan 30 kilometer per uur mag worden gereden. Met witte straatstenen en door verplaatsing van het bord dat de snelheid aangeeft, zou dat kunnen veranderen.

Buurkinderen

'Als ik in de avond of ochtend over wil steken, word ik vaak bijna aangereden', staat in de brief aan de gemeenteraad te lezen. 'Mijn zoon is inmiddels 1 jaar en de tijd komt dat hij gaat lopen. Ook heb ik een aantal jonge buurkinderen waarvoor ik vrees.'