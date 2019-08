Bewoners door buren en politie gered uit brandende woning in Oisterwijk

Rond 04.15 uur stond de overkapping in de tuin van de woning in lichterlaaie. De bewoners werden wakker, maar konden door de vlammen de woning niet verlaten via de voordeur.

Ladder

Onbewoonbaar

De schade aan de woning is groot. Door de brand zijn de ramen van de woning kapot gegaan waardoor ook het vuur naar binnen is geslagen. De woning is voorlopig onbewoonbaar. De bewoners zijn opgevangen. Onderzoek moet uitwijzen waardoor de brand is ontstaan.