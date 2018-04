Bewoners en werknemers botsen in Oisterwijk op het KVL-terrein: 'Hier niet parkeren'

Raadslid Dion Dankers komt nu door de actie vanuit de Lakfabriek bij het college terug: 'Ons bereiken nog steeds veel klachten van bewoners van de wijk KVL met betrekking tot het parkeren. Met name het parkeerterrein aan de Drogerij naast de Lakfabriek wordt veelvuldig gebruikt door gebruikers en bezoekers van de bedrijven in het CHC. Bewoners van de Lakfabriek kunnen niet parkeren op eigen terrein en zijn daardoor gedwongen de auto ver van hun woning te parkeren. Daarnaast beschikken niet alle bewoners van de huizen in KVL over een garage of een oprit van voldoende omvang voor het parkeren. Derhalve ervaren ook deze bewoners overlast.' Volgens Dankers vinden de bewoners geen gehoorbij de gemeente en worden ze in een enkel geval ook 'minder vriendelijk' te woord gestaan.