Bezwaarmakers Oisterwijks zorgpand Care-Inn bijten in het stof: ‘Overwegen te verhuizen’

Beekdal Park is ‘een beetje aan het verzanden’, klaagt de PGB in Oisterwijk

8 juni OISTERWIJK - Het oude zwembad De Leye wordt in Oisterwijk ingericht voor het afnemen van coronasneltesten, maar hoe gaat de plek er na sloop uitzien? ,,We zijn een beetje aan het verzanden", vatte PGB’er Carlo van Esch een raadsontmoeting over de verschillende scenario's voor ‘Beekdal Park’ samen.